Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+27°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июля 2026 6:12

Еще 20 земских работников культуры приедут в села Кузбасса в этом году

В Кузбассе привлекут еще 20 специалистов по программе «Земский работник культуры»
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: соцсети Ильи Середюка.

Фото: соцсети Ильи Середюка.

В малые города и села Кузбасса в этом году планируют привлечь еще 20 специалистов по программе «Земский работник культуры». Об этом рассказал губернатор Илья Середюк.

Программа, запущенная по инициативе «Единой России», уже помогает находить руководителей клубов, педагогов, хореографов, музейных работников и библиотекарей для работы в сельской местности.

В качестве успешного примера глава региона привел выпускника КемГИК Ивана Елисеева. Прошлой осенью он возглавил дом культуры в поселке станции Терентьевская и уже создал там театральный коллектив «Зазеркалье», без которого теперь не обходится ни один местный праздник.

Чтобы сделать программу еще эффективнее, в Кузбассе решили усилить федеральные меры поддержки. К стандартной выплате в один миллион рублей специалисты получают возможность оформить служебное жилье, а также различные надбавки и компенсации.

Ранее мы писали, что в Кузбассе организуют практикумы по оказанию первой помощи, а еще после непогоды в Новокузнецке частные дома остались без света.