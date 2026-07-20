Еще 20 земских работников культуры приедут в села Кузбасса в этом году

Фото: соцсети Ильи Середюка.

В малые города и села Кузбасса в этом году планируют привлечь еще 20 специалистов по программе «Земский работник культуры». Об этом рассказал губернатор Илья Середюк.

Программа, запущенная по инициативе «Единой России», уже помогает находить руководителей клубов, педагогов, хореографов, музейных работников и библиотекарей для работы в сельской местности.

В качестве успешного примера глава региона привел выпускника КемГИК Ивана Елисеева. Прошлой осенью он возглавил дом культуры в поселке станции Терентьевская и уже создал там театральный коллектив «Зазеркалье», без которого теперь не обходится ни один местный праздник.

Чтобы сделать программу еще эффективнее, в Кузбассе решили усилить федеральные меры поддержки. К стандартной выплате в один миллион рублей специалисты получают возможность оформить служебное жилье, а также различные надбавки и компенсации.

Ранее мы писали, что в Кузбассе организуют практикумы по оказанию первой помощи, а еще после непогоды в Новокузнецке частные дома остались без света.