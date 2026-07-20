В Кемерове двое человек самостоятельно спаслись из горевшего двухэтажного дома

Фото: МЧС Кузбасса.

Ночью в Кемерове в переулке 1-й Нагорный загорелся двухэтажный частный дом. Об этом сообщили в МЧС Кузбасса.

Еще до приезда спасателей из здания самостоятельно эвакуировались два человека, среди которых был ребенок. К счастью, в инциденте никто не пострадал.

Когда первые пожарные расчеты прибыли на место, дом уже полыхал открытым пламенем, и огонь мог в любой момент перекинуться на соседние постройки. Огнеборцам удалось локализовать и потушить пожар, общая площадь которого составила 96 квадратных метров.

В ликвидации возгорания принимали участие 23 сотрудника МЧС и шесть единиц спецтехники.

По предварительной версии специалистов, причиной происшествия стало короткое замыкание электропроводки.

Ранее мы писали, что в Кузбассе организуют практикумы по оказанию первой помощи, а еще после непогоды в Новокузнецке частные дома остались без света.