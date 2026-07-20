Синоптик из Новокузнецка назвала лето 2026 года самым необычным за 5 лет

Фото: архив "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Аномальные ливни, шквалистый ветер и крупный град за последние годы превратились из редких явлений в регулярное испытание для коммунальных служб и жителей юга Кузбасса.

Синоптик новокузнецкой гидрометобсерватории Елена Поскребышева отметила, что лето 2026 года уже вошло в историю как самое необычное за пятилетку: экстремальная жара июня сменилась рекордными потопами в июле. Характерная черта таких осадков - их непредсказуемая локальность. Например, 19 июля в центре Новокузнецка было сухо, а всего в десяти километрах от него за три часа выпала половина месячной нормы осадков.

Из-за обильных ливней 18-19 июля в горных районах Кузнецкого Алатау возникла угроза схода селей, о чем метеорологи уже предупредили экстренные службы региона.

Небольшую передышку от непогоды кузбассовцы получат 20 и 21 июля: будет сухо и тепло - до +25…+30 градусов днем. Однако уже с 22 июля над Сибирью сформируется очередной циклон, который снова принесет дожди, грозы и небольшое похолодание.

Ранее мы писали, что в Кузбассе организуют практикумы по оказанию первой помощи, а еще после непогоды в Новокузнецке частные дома остались без света.