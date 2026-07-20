Герман Греф рассказал сенаторам о глобальных вызовах и возможностях России в эпоху искусственного интеллекта

Фото: пресс-служба Сбербанка.

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф выступил на 617-м заседании Совета Федерации Федерального Собрания РФ с докладом на тему «Глобальные вызовы и возможности России в эпоху искусственного интеллекта».

Герман Греф рассказал сенаторам о том, как стремительно меняется сфера ИИ, и выделил пять ключевых этапов его развития - от прикладного распознавания образов и машинного перевода 2010-х годов до появления универсального мультимодального генеративного ИИ, а затем и агентного ИИ, на котором мы находимся сейчас. Впереди, по словам спикера, - переход технологий в физический мир (роботы, беспилотный транспорт) и, на рубеже 2030-х годов, появление AGI - искусственного интеллекта общего назначения, способного решать любые задачи быстрее и лучше человека.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«В ближайшие пять лет мы увидим радикальные изменения. Одна из главных задач государства - перестроить систему образования: пока она не готова к массовому приходу ИИ. В целом искусственный интеллект повлияет на все сферы экономики - в медицине, финансах, юриспруденции, математике он уже во многом справляется с задачами лучше людей. На выставке в Совете Федерации мы показали возможности робота Грина, моделей ГигаЧат и Kandinsky, который уже создает видео, неотличимые от реальности, а также наши медицинские модели - они на топовом уровне по анализу изображений и постановке диагнозов - и технологии ИИ для спорта: футбола, художественной гимнастики, бега, которые уже помогают тренерам и спортсменам. По поручению президента России Владимира Путина мы организовали цикл обучения мультиагентным системам для заместителей губернаторов, отвечающих за цифровую трансформацию».

Герман Греф рассказал сенаторам о ситуации в сфере ИИ на уровне геополитики. Все развитые страны поставили развитие технологий в число главных приоритетов. Вложения в инфраструктуру сегодня превышают инвестиции в нефтедобычу. При этом конкурентоспособность в этой сфере зависит от наличия мощностей. Пока российские модели примерно на год отстают от американских и на полгода - от китайских. Причина - прежде всего недостаточный объем вычислительных ресурсов для обучения и проведения экспериментов, а не качество инженерных кадров.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила Германа Грефа за содержательное выступление.