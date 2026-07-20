750 километров поисков: поисковики нашли живой жительницу Кузбасса после четырех дней в лесу

Фото: ПСО «ЛизаАлерт» Кузбасс.

История исчезновения Любови Ивановны завершилась благополучно: на четвертые сутки непрерывных поисков добровольцы отряда «ЛизаАлерт» нашли ее живой.

Как рассказали волонтеры, это была масштабная операция, объединившая 77 человек - профессиональных поисковиков из Кузбасса, Томской и Красноярской областей, сотрудников экстренных служб и местных жителей.

Участники отряда «ЛизаАлерт» отметили, что работа велась и на земле, и в воздухе. Пешие группы и кинологи прочесывали лес, территорию осматривали с помощью беспилотника с тепловизором и шести вездеходов. В общей сложности поисковики преодолели более 750 километров.

Благодаря их упорству и неравнодушию еще одна жизнь была спасена.

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