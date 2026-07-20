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НовостиОбщество20 июля 2026 8:04

Мигрант-нелегал из Новокузнецка заплатит штраф и покинет Россию

Полиция Новокузнецка проверила почти 50 иностранцев во время рейда
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники полиции Новокузнецка провели проверку на одном из городских рынков, чтобы пресечь нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Под прицел правоохранителей попали 48 иностранных граждан.

В ходе рейда был выявлен один иностранец, который трудился без официального разрешения. В отношении нарушителя составили протокол: теперь ему грозит не только штраф до 5 000 рублей, но и принудительное выдворение за пределы России. Сейчас полицейские устанавливают личность работодателя, который нанял нелегала.

Ранее мы писали, что в Кузбассе организуют практикумы по оказанию первой помощи, а еще после непогоды в Новокузнецке частные дома остались без света.