Кузбасс занял 64-е место в рейтинге регионов России по развитию ипотеки

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Кузбасс занял 64-ю строчку из 85 возможных в свежем рейтинге российских регионов по уровню развития ипотечного кредитования.

Эксперты РИА Новости проанализировали данные по выдаче займов за период с июня 2025-го по июнь 2026 года. За основу исследования взяли активность экономически населения: в Кемеровской области на каждую тысячу работающих жителей пришлось 12,3 ипотечных кредита.

По данным исследования, средний размер ипотечного займа в регионе в первой половине 2026 года составил 3,4 млн рублей. При этом доля просроченных платежей в Кузбассе остается на уровне 1,14%.

Для сравнения: лидером общероссийского списка стала Тыва, где на тысячу человек выдают 26,6 кредита, а на последнем месте оказалась Ингушетия с показателем 3,4.

Ранее мы писали, что Илья Середюк поручил усилить контроль за поставками бензина в Кузбассе, а еще синоптик из Новокузнецка назвала лето 2026 года самым необычным за 5 лет.