Росгвардейцы задержали на автозаправке в Кемерове агрессивного мужчину

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

В Кемерове задержали мужчину, который нарушал общественный порядок и автозаправочной станции. Об инциденте рассказали в Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

ЧП произошло ночью в помещении АЗС на проспекте Химиков. Мужчина без причины ударил по створке окна кассы, после чего стал нецензурно выражаться в адрес работницы. Кассир вынужден была вызвать наряд Росгвардии.

Стражи правопорядка задержали 27-летнего мужчину. Причину своего поступка он объяснить не смог. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам органов внутренних дел.

Ранее мы писали, что третья декада июля в Кузбассе ожидается по температурам выше климатических норм, а также в минобре Кузбасса ответили на вопрос о приеме школьников в 10-ый класс.