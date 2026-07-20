В Кемерове симфонический оркестр даст концерт под открытым небом

Фото: сайт кузбасской митрополии.

Во вторник, 28 июля, на площади у Знаменского собора в Кемерове состоится концерт по случаю Дня крещения Руси. Об этом сообщает сайт кузбасской митрополии.

На сцене под открытым небом выступят Губернаторский симфонический оркестр, Губернаторский театр танца «Сибирский калейдоскоп» и солисты Губернаторского камерного хора. В концертную программу войдут произведения Мусоргского, Бородина, Свиридова и Чайковского.

Начало в 18:30. Вход свободный.

Ранее мы писали, что третья декада июля в Кузбассе ожидается по температурам выше климатических норм, а также в минобре Кузбасса ответили на вопрос о приеме школьников в 10-ый класс.