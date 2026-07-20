В Кемерове пьяный «бесправник» катал друзей на «Опеле»

Фото: архив КП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове поймали 23-летнего парня, который сел за руль пьяным и без прав. Об инциденте рассказали в Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

Нарушитель катался вечером по Осеннему бульвару. Заметив экипаж Росгвардии, он попытался скрыться, но был задержан. В салоне автомобиля также находились двое приятелей автомобилиста.

По предварительной информации, мужчина был нетрезв, а также не имел прав управления автомобилем. Более того, ранее он уже привлекался к административное ответственености за «пьяную» езду.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы вызвали на место экипаж Госавтоинспекции.

Ранее мы писали, что в Новокузнецке за неделю родилось пять богатырей, а также юноша из Перми отправился к подруге в Кузбасс на сцепке двух вагонов.