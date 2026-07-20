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НовостиОбщество20 июля 2026 18:00

Погода в Кузбассе 21 июля 2026 года: дожди и жара до +29 градусов

В Кузбассе 21 июля будет жарко и дождливо
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 21 июля, в Кузбассе ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, местами туманы. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В ночные часы температура воздуха по области составит +13... +18, в некоторых районах +7... +12 градусов. Днем ожидается +24…+29 градусов. Ветер - северо-восточный, ночью 2-7 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

Погода в Кемерове 21 июля 2026 года

21 июля 2026 года в Кемерове будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Температура ночью составит +14…+16 градусов, днем воздух прогреется до +25…+27 градусов. Ветер - северо-восточный ночью 2-7 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду.

Ранее мы писали, что в Новокузнецке за неделю родилось пять богатырей, а также юноша из Перми отправился к подруге в Кузбасс на сцепке двух вагонов.