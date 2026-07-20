Погода в Кузбассе 21 июля 2026 года: дожди и жара до +29 градусов

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Во вторник, 21 июля, в Кузбассе ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, местами туманы. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В ночные часы температура воздуха по области составит +13... +18, в некоторых районах +7... +12 градусов. Днем ожидается +24…+29 градусов. Ветер - северо-восточный, ночью 2-7 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

Погода в Кемерове 21 июля 2026 года

21 июля 2026 года в Кемерове будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Температура ночью составит +14…+16 градусов, днем воздух прогреется до +25…+27 градусов. Ветер - северо-восточный ночью 2-7 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду.

Ранее мы писали, что в Новокузнецке за неделю родилось пять богатырей, а также юноша из Перми отправился к подруге в Кузбасс на сцепке двух вагонов.