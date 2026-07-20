Губернатор ответил на вопрос о строительстве детской поликлиники на Южном

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Строительство новой детской поликлиники на Южном планируется, сейчас рассматривается возможность включения объекта в федеральную программу. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк, отвечая на вопрос подписчика в МАХ.

«Детская поликлиника на Южном появится?», - спросил пользователь по имени Владислав.

Глава региона ответил на вопрос утвердительно.

«Да. Работаю с федеральным центром о включении в программу», - сообщил он.

Напомним, что власти дали старт строительству новой поликлиники в Кемерове два года назад. Однако объект так и не начали возводить из-за недостатка средств в областном и муниципальном бюджетах.

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