Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+21°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июля 2026 14:10

Губернатор ответил на вопрос о строительстве детской поликлиники на Южном

Жители Кемерова снова задали властям вопрос о детской поликлинике на Южном
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Строительство новой детской поликлиники на Южном планируется, сейчас рассматривается возможность включения объекта в федеральную программу. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк, отвечая на вопрос подписчика в МАХ.

«Детская поликлиника на Южном появится?», - спросил пользователь по имени Владислав.

Глава региона ответил на вопрос утвердительно.

«Да. Работаю с федеральным центром о включении в программу», - сообщил он.

Напомним, что власти дали старт строительству новой поликлиники в Кемерове два года назад. Однако объект так и не начали возводить из-за недостатка средств в областном и муниципальном бюджетах.

Ранее мы писали, что в минцифры Кузбасса объяснили, почему закрылась платформа «Кузбасс Онлайн».