Автоинспекторы наказали кемеровчанина за хитрый способ маскировки госномеров

Фото: Госавтоинспекция Кузбасса.

В Кемерове сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности 46-летнего местного жителя, который пытался спрятать номера своего автомобиля от дорожных камер. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Экипаж ДПС остановил кроссовер Voyah с прицепом на проспекте Кузнецком. При осмотре инспекторы заметили, что часть символов на номере закрашена белой краской. Это делало машину практически «невидимой» для комплексов автоматической фиксации нарушений. Вдобавок выяснилось, что прицеп не был зарегистрирован в установленном порядке.

Полицейские изъяли с него номера, а на самого водителя составили административные материалы за все нарушения. Также в отношении мужчины завели два дела по статье 20.25 КоАП РФ за уклонение от уплаты прошлых штрафов, что грозит ему их двукратным увеличением.

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