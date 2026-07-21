В Кузбассе утвердили новые лимиты на добычу медведей и барсуков

Фото: архив "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе утвердили новые лимиты на добычу бурого медведя и барсука на период с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027-го. Соответствующее постановление губернатора появилось в электронном бюллетене регионального правительства.

Всего в лесах Кемеровской области обитают 866 медведей и 1 343 барсука. За год охотникам разрешили добыть 28 медведей и 45 барсуков. В документе подчеркивается, что эти правила не распространяются на особо охраняемые природные территории.

Основная часть квот пришлась на юг региона: добыть медведей можно будет в Таштагольском округе (18 особей), Междуреченске (8) и Новокузнецком округе (2). Лимиты на барсуков распределили следующим образом: 32 - в Таштагольском, 12 - в Новокузнецком и 1 - в Междуреченском округах.

Ранее мы писали, что Илья Середюк поручил усилить контроль за поставками бензина в Кузбассе, а еще синоптик из Новокузнецка назвала лето 2026 года самым необычным за 5 лет.