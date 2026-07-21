Грязная посуда и персонал без медкнижек: в Кузбассе закрыли точку общепита после проверки Роспотребнадзора

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В Осинниках по решению суда временно приостановили работу кафе «Анталия» на улице 50 лет Октября. Поводом стали грубые нарушения санитарных норм, выявленные Роспотребнадзором во время проверки деятельности заведения.

Специалисты ведомства зафиксировали неудовлетворительное санитарное состояние помещений и оборудования, несоблюдение режима дезинфекции и полное отсутствие производственного контроля. Кроме того, повара готовили блюда без технологических документов, а у персонала не оказалось медицинских книжек.

В отношении владельца составили протоколы о временном запрете деятельности, а суд, рассмотрев материалы дела, приостановил работу кафе на 45 суток.

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