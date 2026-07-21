Четыре дня терпела боль: в Кузбассе хирурги провели сложнейшую операцию пожилой пациентке

Фото: соцсети Андрея Тарасова.

Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов рассказал о спасении 86-летней жительницы Междуреченска, которая едва не погибла из-за собственной терпеливости.

Пенсионерка четыре дня мучилась от острой боли в животе и только потом вызвала скорую помощь. К моменту госпитализации у нее развилась тяжелая почечная, сердечная и дыхательная недостаточность, вызванная острой кишечной непроходимостью.

Сразу делать операцию в таком состоянии было смертельно опасно. Врач-анестезиолог Станислав Кожан провел сложнейшую работу, чтобы стабилизировать организм пациентки и подготовить ее к хирургическому вмешательству. После этого хирурги Ирина Гусева и Игорь Вишняков провели щадящую лапароскопическую операцию: через небольшие проколы они аккуратно убрали спайки, пережавшие кишечник, и восстановили кровоток.

После нескольких дней интенсивной терапии и круглосуточного контроля работы жизненно важных органов пенсионерку благополучно выписали домой.

Ранее мы писали, что Илья Середюк поручил усилить контроль за поставками бензина в Кузбассе, а еще синоптик из Новокузнецка назвала лето 2026 года самым необычным за 5 лет.