Новокузнечанину грозит до 5 лет тюрьмы за поджог на парковке

Фото: архив "КП". Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке предстанет перед судом 45-летний местный житель, обвиняемый в умышленном поджоге дорогого автомобиля. Об этом сообщили в полиции и прокуратуре Кузбасса.

Инцидент произошел в декабре 2025 года на одной из открытых парковок. По версии следствия, обвиняемый вместе с сообщником облили горючей жидкостью Toyota Camry 2015 года и подожгли. Иномарка выгорела дотла и восстановлению не подлежит, ущерб ее владельцу составил 3,5 миллиона рублей. Кроме того, пламя перекинулось на припаркованный рядом Chery Tiggo 4 Pro, причинив хозяину ущерб еще на 800 тысяч рублей.

Фигурант своей вины не признал и не стал возмещать убытки потерпевшим. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Новокузнецка, обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Личность его соучастника устанавливается в рамках отдельного производства.

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