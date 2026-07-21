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НовостиОбщество21 июля 2026 3:31

На улице Железнодорожной в Кемерове введут новую остановку для удобства жителей

В Кемерове на улице Железнодорожной появится новая автобусная остановка
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: администрация Кемерова.

Фото: администрация Кемерова.

В Кемерове для удобства жителей частного сектора появится новая остановка общественного транспорта. Об этом сообщили в администрации города.

Ее оборудуют на улице Железнодорожной в районе здания №209. Здесь будут совершать посадку и высадку пассажиров автобусы, которые следуют в направлении жилого района Пионер.

Это решение позволит сделать поездки горожан более быстрыми и комфортными, сократив путь пешком до ближайших остановочных пунктов.

Ранее мы писали, что волонтер из Новокузнецка рассказала, зачем отправилась на другой конец света, а еще в Кузбасс в сентябре привезут 37 новых экологичных автобусов ЛиАЗ.