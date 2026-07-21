На улице Железнодорожной в Кемерове введут новую остановку для удобства жителей

Фото: администрация Кемерова.

В Кемерове для удобства жителей частного сектора появится новая остановка общественного транспорта. Об этом сообщили в администрации города.

Ее оборудуют на улице Железнодорожной в районе здания №209. Здесь будут совершать посадку и высадку пассажиров автобусы, которые следуют в направлении жилого района Пионер.

Это решение позволит сделать поездки горожан более быстрыми и комфортными, сократив путь пешком до ближайших остановочных пунктов.

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