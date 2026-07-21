Четыре монеты в желудке и падения с высоты: кузбасские врачи врачи спасли троих пострадавших детей и призвали родителей к бдительности

Фото: минздрав Кузбасса.

Летом у детей прибавляется свободного времени, а вместе с ним, к сожалению, растет и риск получить опасные травмы. Об этом сообщили в минздраве Кузбасса.

Прокопьевским врачам недавно пришлось столкнуться с крайне необычным случаем: в приемный покой поступил шестилетний мальчик, который умудрился проглотить сразу четыре монеты. К счастью, обошлось без тяжелых последствий. Заведующий эндоскопическим отделением Георгий Щеглов и заведующий отделением анестезиологии-реанимации Сергей Зеркаль смогли быстро и аккуратно извлечь инородные предметы щадящим эндоскопическим способом. Малыш уже чувствует себя хорошо и находится дома.

Еще две серьезные трагедии едва не случились в городе с разницей в несколько дней - из окон жилых домов выпали двое детей. Прокопьевские врачи Сергей Кантуров и Сергей Левкин провели экстренную противошоковую терапию и стабилизировали критическое состояние маленьких пациентов. После этого ребят на специализированном реанимобиле экстренно доставили в Кемерово в Кузбасскую областную детскую клиническую больницу имени Ю. А. Атаманова. Там за их жизни в течение нескольких дней боролись детский хирург Максим Тарасов, а также анестезиологи-реаниматологи Ирина Ворошнина и Анна Сбитнева. Усилия медиков увенчались успехом: детей спасли и уже выписали из стационара.

Специалисты кузбасских больниц призывают взрослых быть предельно внимательными, не оставлять малышей без присмотра, постоянно напоминать им о правилах безопасности и всегда интересоваться, чем заняты дети, пока родители находятся на работе.

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