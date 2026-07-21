Илья Середюк взял на контроль финальный этап ремонта манежа в Кемерове

Фото: пресс-служба АПК.

Модернизация открытого легкоатлетического стадиона на улице Ворошилова в Ленинском районе Кемерова вышла на финишную прямую - объект готов уже на 85%. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Как отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк, масштабная реконструкция ведется по региональной госпрограмме «Физическая культура и спорт Кузбасса» и находится под его личным контролем. Завершить все работы на площадке планируют уже этой осенью.

Этот ремонт стал вторым этапом обновления комплекса: в январе строители уже отремонтировали основное здание манежа имени В. И. Иваненко, где ежедневно тренируются тысячи человек. Сейчас на открытой площадке убрали старые конструкции, установили шесть мощных прожекторов, современное электронное табло и впервые сделали ливневую канализацию с прямым подключением к городской сети. Кроме того, рабочие подготовили газон для метания снарядов, смонтировали туалетные модули и собрали каркас будущих трибун.

Обновленный стадион будет полностью адаптирован как для профессионалов, так и для любителей спорта, включая людей с ограниченными возможностями здоровья.

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