Пять кузбассовцев предстанут перед судом за нападение на кафе

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Таштагольский городской суд назначил судебное заседание по громкому уголовному делу в отношении пяти местных жителей, обвиняемых в самоуправстве, хулиганстве и покушении на убийство. Дело будет рассматриваться с участием коллегии присяжных заседателей. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Летом прошлого года двое из обвиняемых настойчиво требовали от владельца местного кафе вернуть долг за работу экскаватора в пользу другого человека. Сначала мужчину избили на парковке супермаркета, а затем у его заведения. В ночь на 27 июля трое подельников ворвались в кафе, настигли выбежавшего хозяина на стройплощадке и нанесли ему травмы средней тяжести. В это же время другие участники банды устроили в зале драку с посетителями, используя металлический стул и травматический пистолет. В ходе потасовки один из нападавших выстрелил владельцу кафе в живот.

Действия группировки следствие квалифицировало как спланированное покушение на убийство двух и более лиц.

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