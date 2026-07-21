В кузбасском городе жители остались без холодной воды из-за аварии

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В Анжеро-Судженске жители нескольких районов остались без холодной воды из-за аварии на водоводе по ул. Геологов, 75.

Как сообщил мэр города Дмитрий Ажичаков, аварийные ремонтные работы будут вестись ориентировочно до 21.00. До этого момента без холодной воды придется посидеть жителям по следующим адресам: район Куйбышева, Машзавода, Жилкооперации, п. Мишиха, п. Голубовский; в Центральном районе – по ул. Дорожная, ул. Болотная, ул. Балтийская, ул. Лермонтова, ул. Бийская, ул. Пархоменко.

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