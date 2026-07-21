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НовостиЧто происходит21 июля 2026 5:55

В кузбасском городе жители остались без холодной воды из-за аварии

Жителям Анжеро-Судженска пообещали к вечеру вернуть холодную воду
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Анжеро-Судженске жители нескольких районов остались без холодной воды из-за аварии на водоводе по ул. Геологов, 75.

Как сообщил мэр города Дмитрий Ажичаков, аварийные ремонтные работы будут вестись ориентировочно до 21.00. До этого момента без холодной воды придется посидеть жителям по следующим адресам: район Куйбышева, Машзавода, Жилкооперации, п. Мишиха, п. Голубовский; в Центральном районе – по ул. Дорожная, ул. Болотная, ул. Балтийская, ул. Лермонтова, ул. Бийская, ул. Пархоменко.

Ранее мы писали, что минздрав объяснил, почему новорожденных разлучают с матерями в Таштаголе, а также в минобре Кузбасса ответили на вопрос о приеме школьников в 10-ый класс.