В Кузбассе работница аптеки продала энергетик подростку и получила штраф

Фото: архив "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Мысках сотрудницу местной аптеки привлекли к ответственности за продажу энергетического напитка подростку. Нарушение выявили во время проверки того, как торговые точки соблюдают правила реализации тонизирующих напитков. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Выяснилось, что в феврале 2026 года продавец-консультант аптеки продала безалкогольный энергетик 14-летнему мальчику. При этом закон в целях охраны здоровья детей строго запрещает продавать подобные напитки несовершеннолетним. Если у сотрудника за прилавком возникают сомнения в возрасте покупателя, он обязан попросить паспорт, а в случае его отсутствия отказать в покупке.

По постановлению прокурора города в отношении нарушительницы возбудили административное дело. Суд назначил женщине штраф в размере 30 тысяч рублей. Решение уже вступило в законную силу, штраф полностью оплачен.

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