Кузбассовцев предупредили о схеме мошенников с «заменой счета» в Центробанке

Фото: архив КП. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники стали использовать новую схему обмана людей – деньги выманивают под предлогом обновления банковских реквизитов в Центробанке. Об этом предупредили в Кемеровском отделении Банка России.

В мессенджере работники «финансовой разведки» или «сотрудники правоохранительных органов» сообщают, будто с прошлого места работы человека утекли персональные и банковские данные. Людей запугивают, что эти сведения могут использоваться для финансирования незаконной деятельности и убеждают обновить свой «основной счет» в Центробанке. Могут даже присылать «видеоинструкцию от Центробанка», как это сделать. А требуется следующее: снять со счетов все деньги, а потом внести их через другой банкомат по указанным реквизитам. Ну, а на самом деле человек совершает перевод на счета мошенников

«Банк России напоминает: ни его сотрудники, ни сотрудники государственных ведомств не просят людей совершать какие-либо денежные операции по своим счетам. Настоящие работники банков не требуют, чтобы клиенты сняли деньги для передачи их другим людям или для внесения на счет через банкомат. Кроме того, не существует «специальных» или «безопасных» счетов, в том числе в Центробанке, на которые следует перевести накопления для сохранности», - отметил управляющий Отделением Кемерово Банка России Сергей Драница.

Жителей Кузбасса призвали не реагировать на такие звонки и сообщения, а также не раскрывать никому свои персональные данные.

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