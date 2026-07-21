В Кузбассе двум приятелям грозит срок за 11 выловленных хариусов

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Междуреченске двое приятелей стали фигурантами уголовных дел из-за незаконной рыбалки. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Мужчины ловили удочками хариуса в нерестовый период, да и еще в запрещенном месте - на территории государственного природного заказника «Бельсинский». Всего они поймали 11 рыб, причинив ущерб водным биологическим ресурсам в размере более 20 000 рублей.

Сотрудники полиции изъяли у рыбаков две удочки и рыбу. Мужчина стали фигурантами дела по ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Максимальная мера наказания составляет два года лишения свободы.

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