На Кемеровской ГРЭС продолжается подготовка оборудования к зиме.

На Кемеровской ГРЭС идут работы по замене главного паропровода, по которому острый технологический пар от котлов подаётся на турбины. На этом работы не заканчиваются. Пока стоят турбины, энергетики параллельно ведут ремонты на котлах, чтобы качественно подготовить их к новому отопительному сезону.

Уже отремонтировали котёл №15. Идут текущие работы на котлоагрегатах №11, 12 и 13. В основном здесь меняют поверхности нагрева — специальные трубы внутри топочной части, в которых вода превращается в пар.

Самый масштабный ремонт — капитальный — идёт с июня на котле №14. Помимо замены поверхностей нагрева предусмотрен ремонт и других механизмов и систем: тягодутьевых, мельничных, пылесистем, вентиляторов, замена подшипников. В активной фазе — ремонт специальных устройств, подающих уголь из бункера в барабанные мельницы. Завершить работы на котле ресурсники должны до конца августа.

К 15 сентября основное теплофикационное оборудование электростанции должно быть готово к подаче отопления в централизованную систему города. К слову, Кемеровская ГРЭС обеспечивает теплом без малого половину его левоборежной части.