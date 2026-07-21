В Новокузнецке мужчину арестовали на сутки за сломанную скамейку

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Новокузнецке автомобилист без прав сломал лавку во дворе и скрылся с места аварии, за что получил штраф и административный арест. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Действия нарушителя и его приятелей зафиксировала камера наблюдения. На кадрах видно, как во дворе на улице Смирнова четверо мужчин пытались завести машину, толкая ее, однако горожанин, находившийся за рулем, не справился с управлением и наехал на скамейку у подъезда. После этого компания скрылась.

Полицейские нашли владельца авто и составили на него протоколы за вождение без прав и несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности. В качестве наказания его оштрафовали на общую сумму 15 800 рублей. Кроме того, за оставление места ДТП мужчине был назначен арест сроком на 1 сутки.

Ранее мы писали, что минздрав объяснил, почему новорожденных разлучают с матерями в Таштаголе, а также в минобре Кузбасса ответили на вопрос о приеме школьников в 10-ый класс.