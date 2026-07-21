Кемеровский школьник пересдал ЕГЭ с 95 на 100 баллов

Фото: администрация г. Кемерово.

По итогам пересдачи ЕГЭ в президентские дни два кемеровских выпускника получили стобалльный результат. Об этом сообщили в городской администрации.

Дмитрий Иванов из школы №14 в первый раз написал ЕГЭ по информатике на 95 баллов. Но был уверен в своих знаний и решился на пересдачу. В итоге стал первым в истории своей школы стобалльником по этому предмету.

Юлия Суханова из школы №11 написала экзамен по литературе на 68 баллов. Со второй попытки смогла доказать свои стопроцентные знания.

Ранее мы писали, что жителей Кузбасса предупредили об ухудшении погоды 22 и 23 июля.