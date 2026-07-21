Солистка НОВАТа станцевала балет в очереди на заправке

Фото: соцсети героини публикации.

Недавно в социальных сетях завирусилось видео: грациозная девушка в повседневной одежде танцует у автомобиля, стоящего в очереди на АЗС в Новосибирске. Видео с импровизацией актрисы Новосибирского театра оперы и балета Екатерины Забровской набрало сотни тысяч просмотров. Как родилась эта идея и почему простой бордюр стал балетным станком, рассказала девушка «Горсайту».

По ее словам, мысль пришла спонтанно во время долгого ожидания в очереди. Ей захотелось размяться, и обычный бордюр стал балетным станком. Это был способ поднять настроение себе и окружающим. Екатерина призналась, что не боялась танцевать в таком месте.

Балерина удивлена, что ролик получил столько внимания. Комментаторы делают комплименты, поддерживают и желают успехов. Особенно приятно, что многие узнали ее и бывали на спектаклях.

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