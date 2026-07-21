В Кемерове обсудили меры борьбы с информационным терроризмом.

Сегодня в Кемерове прошло межведомственное совещание по противодействию терроризму в информационной сфере под председательством руководителя оперативного штаба в Кузбассе, начальника УФСБ России по Кемеровской области - Кузбассу генерал-майора Алексея Лопатина.

В совещании участвовали губернатор Кузбасса Илья Середюк, официальный представитель НАК Андрей Пржездомский, прокурор Кузбасса, главный федеральный инспектор по Кузбассу и другие представители власти и силовых структур.

Алексей Лопатин подчеркнул, что в критических ситуациях нужно быстро принимать решения и доводить до людей информацию о происходящем и мерах властей. Губернатор отметил важность борьбы с идеологией терроризма, особенно среди молодежи. Он выразил уверенность, что рекомендации НАК помогут усилить эту работу.

Андрей Пржездомский рассказал, что наблюдается трансформация террористической деятельности. Молодежь все чаще вовлекают в преступную деятельность через интернет. Он призвал власти, правоохранительные органы и спецслужбы работать вместе, чтобы противостоять этим угрозам. По итогам совещания были разработаны меры по повышению эффективности информационной работы в области профилактики терроризма.

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