В Кемерове завершается реконструкция легкоатлетического стадиона на Ворошилова

Фото: администрация города Кемерово.

В Кемерове завершается модернизация спортивного комплекса на улице Ворошилова в Ленинском районе. Реконструкция открытого стадиона стала вторым этапом масштабного проекта, начатого после капитального ремонта легкоатлетического манежа имени В.И. Иваненко. На данный момент готовность объекта составляет 85%, работы планируется завершить осенью 2026 года. Об этом сообщает администрация города.

Основные работы на стадионе уже выполнены: демонтированы старые конструкции, установлены шесть опор освещения с прожекторами и информационное табло. Проложены силовые кабели, смонтированы слаботочные системы и водосбросные лотки. Впервые здесь обустроена ливневая канализация с прямым подключением к городскому коллектору и дренажная сеть.

Площадка для метания снарядов полностью благоустроена и засеяна травой. Установлены туалетные модули, возведен каркас трибун и заасфальтирована подтрибунная площадка. Сейчас рабочие вяжут арматурный каркас плит и восстанавливают бетонную плиту.

После завершения второго этапа город получит современный спортивный комплекс, где круглый год смогут тренироваться тысячи легкоатлетов, включая людей с ограниченными возможностями здоровья. Также там будут проходить городские тестирования комплекса ГТО.

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