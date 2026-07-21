В Кемерове установили новые арт-объекты в сквере Молодоженов

Фото: администрация города Кемерово.

В сквере Молодоженов в Рудничном районе Кемерова установили новые арт-объекты. Теперь здесь можно увидеть трех металлических лесных обитателей: «Лося», «Медведя» и «Белку». Эти фигуры стали главным украшением обновленного сквера. Об этом сообщает администрация города.

Работы по благоустройству участка от дома №15 до дома №24, к5 по улице Серебряный бор завершены. Они начались в мае этого года.

Сквер выбрали для благоустройства сами жители в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За время работ здесь появилась комфортная прогулочная и игровая инфраструктура. В сквере установили детский городок, качели, воркаут-зону и уличные тренажеры. Все это сделано на безопасном резиновом покрытии.

Лесные тропинки покрыли полимергравийным покрытием «каменный ковер». Также в сквере провели новые линии освещения, установили современные торшеры и парковые диваны. Сквер Молодоженов - одна из 14 общественных территорий, преображаемых в Кемерове в этом году.

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