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НовостиОбщество21 июля 2026 11:56

Более 3,3 млн рублей выиграли молодые кузбассовцы во всероссийском конкурсе

Более 3,3 млн рублей привлекли проекты кузбассовцев по итогам конкурсов Росмолодежь.Гранты
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Более 3,3 млн рублей выиграли молодые кузбассовцы во всероссийском конкурсе.

Более 3,3 млн рублей выиграли молодые кузбассовцы во всероссийском конкурсе.

Шесть кузбасских проектов выиграли гранты в конкурсе «Росмолодежь.Гранты». Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Защиты проектов состоялись на молодежном форуме «Шерегеш» и форуме молодых семей «Рост.ок». В итоге шесть инициатив жителей Кузбасса получили грантовую поддержку на сумму 3 млн 370 тысяч рублей.

Особенно важно, что два проекта семьи Горбачевых оказались успешными. Супруги Дмитрий и Софья привлекли 1 млн 138 тысяч рублей на профориентационные программы для школьников и молодежи.

Ранее мы писали, что минздрав объяснил, почему новорожденных разлучают с матерями в Таштаголе, а также в минобре Кузбасса ответили на вопрос о приеме школьников в 10-ый класс.