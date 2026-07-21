Более 3,3 млн рублей выиграли молодые кузбассовцы во всероссийском конкурсе.

Шесть кузбасских проектов выиграли гранты в конкурсе «Росмолодежь.Гранты». Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Защиты проектов состоялись на молодежном форуме «Шерегеш» и форуме молодых семей «Рост.ок». В итоге шесть инициатив жителей Кузбасса получили грантовую поддержку на сумму 3 млн 370 тысяч рублей.

Особенно важно, что два проекта семьи Горбачевых оказались успешными. Супруги Дмитрий и Софья привлекли 1 млн 138 тысяч рублей на профориентационные программы для школьников и молодежи.

Ранее мы писали, что минздрав объяснил, почему новорожденных разлучают с матерями в Таштаголе, а также в минобре Кузбасса ответили на вопрос о приеме школьников в 10-ый класс.