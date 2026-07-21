В Кузбасс привезли первые партии вишни и другие свежие ягоды

Фото: Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора.

В Кузбасс привезли 2,5 тонны свежих ягод из Киргизии. Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проверили партии продукции, основываясь на фитосанитарных сертификатах страны-отправителя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В партии вошли: 1,1 тонны клубники, 640 кг малины, 492 кг ежемалины, 120 кг черешни и первые в 2026 году 120 кг вишни. Совместно со специалистами Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» отобрали образцы для лабораторных экспертиз. Они определили карантинное фитосанитарное состояние ягод. Карантинных объектов не обнаружили. На основании лабораторных заключений выдали акты государственного карантинного фитосанитарного контроля, разрешающие продажу продукции в Кузбассе.

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