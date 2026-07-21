В Кузбассе задержали мужчину, который хотел разбогатеть незаконным путем. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Прокопьевске полицейские задержали ранее судимого 47-летнего жителя, который собирался распространить крупную партию наркотиков. Правоохранители получили информацию о готовящемся сбыте запрещенных веществ и провели задержание. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

При личном досмотре полицейские изъяли из сумки подозреваемого 30 свертков с наркотиками, общим весом около 9 граммов. В квартире драгдилера и в тайниках, которые он успел оборудовать, обнаружили еще около 7 граммов запрещенных веществ. Задержанный рассказал, что нашел предложение о работе в интернете и согласился стать курьером-закладчиком.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. На время следствия его заключили под стражу.

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