Мэр Новокузнецка отказался принять ремонт сквера после жалоб горожан

Фото: соцсети Дениса Ильина.

Мэр Новокузнецка Денис Ильин отказался принять работу подрядчика по ремонту сквера у часовни в Орджоникидзевском районе. Он согласился с критикой горожан и сам нашел недочеты.

Глава города в соцсетях отметил, что есть замечания по укладке асфальта, примыканию к бордюрам и геометрии центральной линии.

«Все это не критично, но и недопустимо. Хорошо, что приехали в дождь - сразу видны все недочеты», - добавил Денис Ильин.

Мэр заявил, что город не примет работу, пока замечания не устранят. Подрядчику дали время на исправление. Пространство преображается в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее мы писали, что четыре пассажира автобуса пострадали в ДТП с бетономешалкой в Кузбассе, а также почти 60 тысяч кузбассовцев не смогли выехать за границу из-за долгов.