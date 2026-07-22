В кузбасском селе строят крупную молочную ферму за 10 млрд рублей

Фото: пресс-служба АПК.

Сельхозпредприятие «Родная Земля» завершает первый этап формирования молочного стада на своей новой ферме в селе Окунево Промышленновского округа. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Первая тысяча молодых коров высокопродуктивной голштинской породы уже прибыла на предприятие, а до конца года здесь ждут еще около 800 голов. Запуск первой очереди этого огромного животноводческого комплекса намечен на сентябрь текущего года.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в внушительные 10 миллиардов рублей - соответствующее соглашение ранее подписали на Петербургском международном экономическом форуме.

Планируется, что к 2030 году стадо вырастет до 3 350 коров, а ферма будет производить 38,5 тысячи тонн молока ежегодно. Также здесь построят специальную площадку для выращивания молодняка почти на четыре тысячи голов.

По словам главы региона, запуск таких современных предприятий не только обеспечит кузбассовцев качественными продуктами, но и серьезно укрепит продовольственную безопасность Кузбасса.

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