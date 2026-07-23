Дорогу на Шерегеш временно перекроют

Фото: дирекция курорта Шерегеш.

В воскресенье, 26 июля, в Шерегеше с 7:00 до 11:30 перекроют дорогу на отрезке от Сектора Е до поселка Чугунаш. Об этом предупредили в дирекции курорта.

Ограничения связаны с проведением соревнований по бегу «Гешранфест».

Чтобы добраться до курорта в этот день, нужно ехать до въезда в Таштагол, а после — повернуть на Шерегеш. Этот же путь, через Таштагол, можно использовать, чтобы выехать из Шерегеша.

Уточняется, что участок дороги Шерегеш-сектор Е будет открыт для проезда.

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