В Кузбассе на все переходы у школ нанесут современную разметку

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе 83 пешеходных перехода, расположенные рядом со школами, не соответствуют техническим регламентам - к 1 сентября все они будут доработаны. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

В преддверии нового учебного года в регионе активно идет обновление дорожной инфраструктуры вблизи образовательных учреждений. Всего в Кузбассе 723 «зебры» находятся рядом со школами, из них 640 полностью соответствуют новым техническим регламентам.

«К 1 сентября все пешеходные переходы, расположенные у школ, должны быть полностью готовы — это мое жесткое требование к дорожным службам и муниципалитетам. Везде должна быть современная разметка, видимые знаки, правильное освещение, где необходимо, искусственные неровности — комплекс этих мер позволит водителям заблаговременно снижать скорость», — подчеркнул губернатор Илья Середюк.

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