Владимир Машков проведет в Кемерове отбор абитуриентов в школу Табакова

Фото: пресс-служба АПК.

В Кемерове пройдет прослушивание в Театральную школу Олега Табакова – его проведет народный артист России Владимир Машков. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

К участию приглашаются ученики девятых и десятых классов. Лучшие из них могут быть зачислены в театральную студию в Москве, обучение в которой рассчитано на 5 лет и полностью бесплатно. По завершении выпускникам выдадут диплом о высшем образовании по квалификации «Артист драматического театра и кино».

Точная дата и место проведения отбора будут опубликованы на официальном сайте школы Табакова.

«Для одаренных кузбасских ребят это уникальный шанс — поработать с ведущими актерами страны и получить лучшее профильное образование. Это важно и для всего региона. Успех каждого кузбассовца на федеральном уровне — мощный стимул для тысяч других парней и девчонок», - сказал Илья Середюк, добавив, что после обучения в столицах ребят ждут в Кузбассе, чтобы они помогали выводить на новый уровень работу театров и учреждений культуры.

Ранее мы писали, что в Кузбассе убийцу нашли спустя 22 года с помощью оставленного им шарфа, а также жительница Кемерова попала в больницу из-за крема для обезболивания.