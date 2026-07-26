За неделю 32 кузбассовца отдали мошенникам более 5,3 миллиона рублей

Фото: архив "КП". Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшую неделю жертвами дистанционных мошенников стали 32 жителя Кузбасса. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Общий ущерб от действий киберпреступников за эти дни составил пять миллионов 357 тысяч рублей.

Самую крупную сумму потерял житель Юрги - он лишился одного миллиона 800 тысяч рублей. Мужчина наткнулся в интернете на рекламу биржевых инвестиций, заинтересовался легким доходом, скачал приложение и создал личный кабинет. В течение нескольких месяцев под руководством личного «менеджера» он оформлял кредиты и переводил заемные деньги на платформу. Мужчина понял, что его обманули, только когда очередной перевод не отобразился на счете, а доступ к аккаунту оказался полностью заблокирован. Пострадавший уже обратился за помощью в правоохранительные органы.

Ранее мы писали, что в Кузбассе убийцу нашли спустя 22 года с помощью оставленного им шарфа, а также восемь партий выдвинули 25 кандидатов в Госдуму.