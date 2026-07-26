Мошенники начали использовать искусственный интеллект для обмана кузбассовцев

Фото: архив "КП". Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Кузбасса обратилась к жителям региона с предупреждением о новых изощренных схемах дистанционного обмана.

Сегодня злоумышленники все чаще используют технологии искусственного интеллекта и методы социальной инженерии. Среди наиболее опасных трендов специалисты выделили использование дипфейков, когда нейросети имитируют реальные голоса или видеообращения родственников и руководителей с просьбой перевести деньги.

Также популярны атаки через неофициальные приложения банков и «Госуслуг», которые перехватывают коды доступа, лжеинвестиции с фейковыми графиками доходности и звонки от лжесотрудников МФЦ, пытающихся выманить код для восстановления пароля на государственном портале.

В надзорном ведомстве призывают кузбассовцев не скачивать программы по ссылкам из СМС, пользоваться только официальными магазинами приложений и лично перепроверять сомнительную информацию по телефонам горячих линий организаций.

Ранее мы писали, что за неделю 32 кузбассовца отдали мошенникам более 5,3 миллиона рублей.