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НовостиОбщество27 июля 2026 2:10

Губернатор Илья Середюк проведет эфир в соцсетях 28 июля

Глава региона ответит на вопросы кузбассовцев во вторник, 28 июля
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: соцсети Ильи Середюка.

Фото: соцсети Ильи Середюка.

28 июля губернатор Илья Середюк проведет прямой эфир в соцсетях. Об этом сообщает официальный канал главы региона в МАХ.

Вопросы по традиции можно оставлять в аккаунтах Ильи Середюка под его постами, в том числе в мессенджере МАХ, где на прошлой неделе губернатор открыл функцию комментариев.

Трансляция прямого эфира будет доступна на страницах Ильи Середюка в МАХ, ВКонтакте, Одноклассники, а также на телеканалах «Кузбасс Первый» и «Десятка». Начало в 16.00.

Ранее мы писали, что токсиколог из Кузбасса рассказал, как отличить настоящие лисички от ложных, а также Юрий Зинько официально назначен главным тренером волейбольного «Кузбасса».