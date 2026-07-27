Губернатор Илья Середюк проведет эфир в соцсетях 28 июля

Фото: соцсети Ильи Середюка.

28 июля губернатор Илья Середюк проведет прямой эфир в соцсетях. Об этом сообщает официальный канал главы региона в МАХ.

Вопросы по традиции можно оставлять в аккаунтах Ильи Середюка под его постами, в том числе в мессенджере МАХ, где на прошлой неделе губернатор открыл функцию комментариев.

Трансляция прямого эфира будет доступна на страницах Ильи Середюка в МАХ, ВКонтакте, Одноклассники, а также на телеканалах «Кузбасс Первый» и «Десятка». Начало в 16.00.

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