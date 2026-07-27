В Кузбассе началась приемка школ к новому учебному году

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе началась приемка школ, техникумов и колледжей к новому учебному году. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

В состав комиссий входят представители министерства образования, муниципальных властей, надзорных и правоохранительных органов. Эксперты проверят работу комплексов видеонаблюдения и исправность систем пожарной безопасности, оценят соблюдение санитарных норм в школах. Особое внимание в этом году будет уделено оснащению укрытий: важно, чтобы там были аптечки, запасы питьевой воды на случай ЧП.

Работа будет завершена к 12 августа, чтобы осталось время устранить выявленные недочеты. Обеспечение безопасности детей входит в Народную программу Единой России.

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