Пункты проката детских вещей в Кузбассе стали доступны для молодых родителей

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе расширили список тех, кто может пользоваться пунктами проката вещей для новорожденных. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Теперь брать коляски, автокресла и другие необходимые для малышей товары могут и молодые семьи, где возраст мамы и папы не превышает 35 лет включительно.

По словам губернатора Кузбасса Ильм Середюка, за время работы проекта такую помощь получили уже более 800 семей, которые взяли в прокат свыше 2,5 тысячи различных детских предметов. Глава региона отметил, что новая мера поддержки поможет существенно сберечь семейный бюджет и позволит молодым родителям чувствовать себя увереннее.

Напомним, что эти пункты проката работают в регионе с декабря 2025 года в рамках национального проекта «Семья», запущенного по решению президента России Владимира Путина. Ранее услуга была доступна только отдельным льготным категориям: одиноким родителям, семьям участников СВО, многодетным, малоимущим, студенческим семьям и родителям детей-инвалидов. Подробные условия и адреса пунктов можно найти на официальном сайте минтруда Кузбасса.

Ранее мы писали, что Илья Середюк проведет эфир в соцсетях 28 июля, а еще в Кузбассе началась приемка школ к новому учебному году.