Кузбассовцы смогут улететь в Абхазию со стыковкой в Санкт-Петербурге

Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП
Для кузбассовцев упростили дорогу к теплому морю и живописным горным тропам. Об этом сообщили в пресс-службе кемеровского аэропорта.
Теперь добраться из Кемерова до Абхазии можно еще проще благодаря предложению от авиакомпании Nordwind Airlines. Перевозчик разработал удобный транзитный маршрут со стыковкой в Санкт-Петербурге.
Такой вариант идеально подойдет путешественникам, которые ценят комфортную логистику и спокойные пересадки, а также тем, кто не против совместить два разных направления в одной поездке и погулять по Северной столице.
Изучить подробное расписание рейсов и спланировать отпуск можно на официальном сайте аэропорта Кемерово.
Ранее мы писали, что Илья Середюк проведет эфир в соцсетях 28 июля, а еще пункты проката детских вещей в Кузбассе стали доступны для молодых родителей.