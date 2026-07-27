Кузбассовцы смогут улететь в Абхазию со стыковкой в Санкт-Петербурге

Фото: архив "КП". Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Для кузбассовцев упростили дорогу к теплому морю и живописным горным тропам. Об этом сообщили в пресс-службе кемеровского аэропорта.

Теперь добраться из Кемерова до Абхазии можно еще проще благодаря предложению от авиакомпании Nordwind Airlines. Перевозчик разработал удобный транзитный маршрут со стыковкой в Санкт-Петербурге.

Такой вариант идеально подойдет путешественникам, которые ценят комфортную логистику и спокойные пересадки, а также тем, кто не против совместить два разных направления в одной поездке и погулять по Северной столице.

Изучить подробное расписание рейсов и спланировать отпуск можно на официальном сайте аэропорта Кемерово.

Ранее мы писали, что Илья Середюк проведет эфир в соцсетях 28 июля, а еще пункты проката детских вещей в Кузбассе стали доступны для молодых родителей.