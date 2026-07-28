Илья Середюк выделил Гурьевскому округу 170 миллионов рублей

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Гурьевский муниципальный округ получит серьезную финансовую поддержку из областного бюджета. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Деньги будут выделены по личной просьбе главы округа Станислава Черданцева. Полученные 170 миллионов рублей кузбасская территория направит на самые важные и неотложные нужды: выплату заработных плат работникам бюджетной сферы, а также оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений и организаций.

Губернатор подчеркнул, что областные власти продолжат оказывать всестороннюю поддержку кузбасским городам и районам для обеспечения их стабильной работы.

Ранее мы писали, что Илья Середюк проинспектировал ход благоустройства ключевых пространств Кемерова, а еще кузбассовцы смогут улететь в Абхазию со стыковкой в Санкт-Петербурге.