На границе Кузбасса стартовал капитальный ремонт важного моста

Фото: соцсети Ильи Середюка.

В Тисульском округе Кузбасса начался масштабный капитальный ремонт моста через реку Дудет. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк, взявший реализацию проекта под личный контроль.

Старую изношенную конструкцию полностью демонтируют, а на ее месте возведут современный и безопасный мост с высокой грузоподъемностью, рассчитанный на долгие десятилетия службы.

Данный объект имеет стратегическое значение: он не просто связывает Кемеровскую область с Красноярским краем, но и служит единственной дорогой для жителей отдаленных деревень до районного центра, больниц и школ.

Чтобы автомобилисты не испытывали серьезных трудностей во время работ, для них организуют временный объездной маршрут - сейчас дорожники уже готовят для него земляное полотно и закладывают фундамент опор будущего моста.

Ранее мы писали, что Илья Середюк проинспектировал ход благоустройства ключевых пространств Кемерова, а еще кузбассовцы смогут улететь в Абхазию со стыковкой в Санкт-Петербурге.