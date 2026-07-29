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НовостиОбщество29 июля 2026 3:54

В Новокузнецке монумент отремонтировали на средства туристического налога

В Новокузнецке завершили ремонт монумента «50 лет образования СССР»
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке отремонтировали монумент «50 лет образования СССР» - работы выполнены на средства туристического налога. Об этом сообщил мэр города Денис Ильин.

Рабочие удалили отслоившуюся штукатурку, восстановил бетонные элементы, обновили герб и стелу. По просьбам горожан также была смонтирована архитектурная подсветка. А в ближайшее время на клумбы завезут плодородный грунт.

Фото: соцсети Дениса Ильина.

Фото: соцсети Дениса Ильина.

Ранее мы писали, что в Кемерове коршун напал на мужчину на Московской площади, а также расказывали, как умные домофоны помогают родителям следить за безопасностью детей.