В Новокузнецке переедет один из клиентских офисов СФР

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Жителей Новокузнецка предупредили об изменении места приема граждан. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда по Кузбассу.

С 14 августа клиентская служба Новоильинского района переезжает на новый адрес: проспект Советской Армии, 13. Там жители города смогут получить абсолютно все услуги ведомства в полном объеме.

Управляющий региональным Отделением СФР Людмила Бабичук напомнила, что большинство вопросов сегодня можно решить дистанционно через личный кабинет на портале госуслуг. Для тех же, кому необходим очный визит, в Новокузнецке продолжат работать и другие офисы СФР: на улицах Народной, 37, Запорожской, 71 и Павловского, 7. Все площадки работают по будням с 08.30 без перерыва на обед, а также в последнюю субботу месяца с 09.00 до 15.00.

Ранее мы писали, что в Кемерове коршун напал на мужчину на Московской площади, а еще в Новокузнецке монумент отремонтировали на средства туристического налога.