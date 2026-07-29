Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+26°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июля 2026 6:46

В Новокузнецке переедет один из клиентских офисов СФР

В Новокузнецке клиентская служба Соцфонда Новоильинского района меняет свой адрес
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Новокузнецка предупредили об изменении места приема граждан. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда по Кузбассу.

С 14 августа клиентская служба Новоильинского района переезжает на новый адрес: проспект Советской Армии, 13. Там жители города смогут получить абсолютно все услуги ведомства в полном объеме.

Управляющий региональным Отделением СФР Людмила Бабичук напомнила, что большинство вопросов сегодня можно решить дистанционно через личный кабинет на портале госуслуг. Для тех же, кому необходим очный визит, в Новокузнецке продолжат работать и другие офисы СФР: на улицах Народной, 37, Запорожской, 71 и Павловского, 7. Все площадки работают по будням с 08.30 без перерыва на обед, а также в последнюю субботу месяца с 09.00 до 15.00.

Ранее мы писали, что в Кемерове коршун напал на мужчину на Московской площади, а еще в Новокузнецке монумент отремонтировали на средства туристического налога.